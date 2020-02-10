إيطاليا – أعلن نادي سبال الإيطالي اليوم الاثنين، إقالة مدربه ليوناردو سيمبليتشي وتعيين لويجي دي بياجيو خلفا له، بعد سلسلة النتائج السيئة التي تلقاها الفريق منذ مطلع الموسم.

وخسر سبال أمس الأحد على أرضه أمام ضيفه ساسولو 1-2، ضمن الجولة الـ23 من “الكالتشيو”، ليرفع عدد خساراته إلى 16 في 23 مباراة، وأربع في آخر خمس مباريات.

وتسلم سيمبليتشي البالغ 52 عاما مهامه على رأس الجهاز الفني لسبال في ديسمبر 2014، ونجح بقيادته للصعود من الدرجة الثالثة حتى الأولى، في موسم 2017-2018 وذلك للمرة الأولى منذ 49 عاما.

ويحتل سبال المركز الـ20 والأخير في الدوري برصيد 15 نقطة.

وحسب بيان رسمي للنادي فقد استلم لويجي دي بياجيو مهام تدريب الفريق بعقد يستمر حتى 30 يونيو 2020.

وسبق لدي بياجيو تدريب المنتخب الإيطالي للشباب وتدريب المنتخب الأول بشكل مؤقت، كما لعب خلال مسيرته لعدة فرق من بينها روما وإنتر ميلان وبريشيا.

اتلمصدر : وكالات