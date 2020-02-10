ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن المجلس أصدر قرارا في وقت سابق ينص على إعادة المؤسسة الوطنية للنفط إلى مكانها الأساسي ما قبل عام 1969 بالمنطقة الشرقية.

السعيدي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد أشار إلى أن القرار الصادر من المؤسسة التشريعية ينص على عودة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي إلى مدينة بنغازي إلا أن الأوضاع الراهنة حالت دون ذلك.

ولفت إلى أن الهدف هو توزيع المؤسسات الكبرى بالتساوي في المدن الليبية بما يعني إمكانية إعادة الوطنية للنفط إلى الشرق وبقاء المصرف المركزي في طرابلس ونقل مؤسسات أخرى للجنوب.

وبشأن اجتماع القاهرة،أوضح أن كافة الاجتماعات الحاصلة لا يمكن أن تقدم أي حلول في ظل عدم وجود حكومة قوية يمكنها تنفيذ قرارات الجسم التشريعي.

عضو مجلس النواب شدد أنه في ظل الانقسام السياسي الحالي لا يمكن اتخاذ أي إجراءات.