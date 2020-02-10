ليبيا – قالت أمين عام حزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس إنه بغض النظر عن تقرير البعثة الأممية الإيجابي حول المفاوضات بين أطراف اللجنة العسكرية إلا أن الواقع لا يعكس أي إشارة إيجابية لذلك بل يبدو جليا أنه لم يتم التوافق على أي شيء وأن هذه الجولة فشلت فشلا ذريعا.

النعاس وفي تصريح لموقع “عربي21″ القطري أمس الأحد أضافت:” غسان سلامة لن يكل أو يمل من تحديد مواعيد لجولات وصولات لأنه ببساطة لا يريد أن يقتنع أنه فاشل أما الوضع العام فهو في حالة ترقب وتوجس وإطلاق النار لم يتوقف بل يزداد حدة لذا من المؤكد ووفقا للأخبار الواردة من جنيف أنه لم يحدث أي اتفاقات بين العسكريين”.