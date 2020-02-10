فيينا – تراجعت أسعار النفط اليوم، مع تقييم المتعاملين طلب الصين على الخام عقب تفشي فيروس “كورونا”، وانتظارهم لمعرفة إن كان كبار المنتجين سيخفضون الإمدادات بدرجة أكبر لضبط توازن الأسواق.

وتنخفض أسعار النفط بأكثر من 20% عن مستوى الذروة، التي سجلتها أسعار الخام في يناير الماضي، بعد أن نال تفشي الفيروس من الطلب في أكبر مستهلك للخام في العالم وأجج المخاوف من تخمة المعروض.

وانخفض خام “برنت” خلال تعاملات اليوم إلى 53.63 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير 2019، كذلك تراجع الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بواقع 17 سنتا إلى 50.15 دولار للبرميل.

وقال أفتار ساندو، مدير تداول السلع الأولية لدى فيليبس فيوتشرز في سنغافورة، إن “التوجه العام ما زال للمراهنة على انخفاض الأسعار لكن هناك مغالاة في تراجع السوق”.

وأضاف أن المتعاملين عمدوا إلى جني الأرباح من البيع على المكشوف بعد أن بلغت الأسعار مستويات دعم فني.

المصدر: “رويترز”