ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على قرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية.

امغيب وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الاثنين قال إن قرار إغلاق الحقول النفطية جاء من شعب فاض به الكيل من فساد وسطوة المليشيات التي تختطف طرابلس.

يشار إلى أن حراك القبائل الليبية قد قام بإقفال حقول وخطوط نقل المفط الخام إلى الشمال وذلك على خلفية توميل حكومة الوفاق للمرتزقة السوريين بأموال النفط ، فضلاً على إستعمال هذه الأموال لشراء أسلحة من تركيا وتوقيع إتفاقيات مع الأخيرة لدعم مسلحي الوفاق في قتالها ضد القوات المسلحة .