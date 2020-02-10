بالصور | المستشار صالح يلتقي عددًا من السفراء الأجانب المعتمدين لدى الأردن

بالصور | المستشار صالح يلتقي عددًا من السفراء الأجانب المعتمدين لدى الأردن

ليبيا – حضر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في العاصمة الأردنية عمّان مساء الأحد مأدبة عشاء بحضور وزراء أردنيين ورؤساء حكومات سابقين وعددًا من السفراء الأجانب المعتمدين لدى المملكة الهاشمية وذلك على هامش زيارته الرسمية للملكة ممثلاً لليبيا في المؤتمر العربي البرلماني .

وقد حضر العشاء واللقاء الذي استضافه سفير ليبيا لدى الأردن محمد حسن البرغثي كل من سفير المملكة العربية السعودية ، تونس ، الجزائر المغرب، السودان ، الإمارات العربية المتحدة ، اليمن ، مصر ، مملكة البحرين ، مصر ، دولة الكويت .

وحضر أيضًا سفير روسيا الإتحادية المعتمد لدى الأردن وممثل بعثة الامم المتحدة ورؤساء وزراء سابقين في الحكومة وأعضاء من مجلس الأعيان الأردني .

كما حضر أيضًا على شرف المأدبة كل من سفير ليبيا السابق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عارف النايض وزميله السفير السابق لدى المملكة العربية السعودية عبدالباسط البدري الذان أكدا بدورهما على ماجاء في حديث المستشار صالح .

وقال عبدالحميد صافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن اللقاء الذي تم مع الضيوف قبل العشاء كان إيجابيًا وقد أوضح فيه المستشار عقيلة صالح بعض الأمور الهامة التي دائمًا ما يرافقها بعض التشويش وخاصة في مايتعلق بتجديد تأكيده على موقفه الثابت من انعدام الشرعية الدستورية لحكومة السراج وعدم امتلاكها اي صلاحيات تخولها بانفاق دينار واحد او عقد اي اتفاقات .

وأضاف صافي أن المستشار صالح قد أوضح للضيوف حقيقة الوضع الليبي وتعقيداته وتشديده على أن الأزمة بالأساس هي أزمة أمنية كما شدد على دور القيادة العامة للقوات المسلحة في حربها ضد الارهاب والمليشيات التي تعُد هي جوهر الأزمة .

كما عرّج المستشار صالح في حديثه على الدور السلبي الذي تلعبه في ليبيا بعض الدول الإقليمية وعلى رأسها تركيا معبرًا عن رفضه القاطع لأي وجود تركي في ليبيا من أي نوع لطالما لازال نظام أردوغان يمارس ذات الممارسات التي قال صالح أنها تدعم جماعة الإخوان على حساب الدولة الوطنية ، وفقا للصافي .

وختام اللقاء والعشاء شكر صالح الحضور الأردنيين على حضورهم وكذلك السفراء والمبعوثين الأجانب محملًا إياهم تحياته وتحيات مجلس النواب لزعماء وقادة ورؤساء وملوك دولهم متمنيًا لهم التوفيق في عملهم ، وفقًا للصافي .

المرصد – متابعات