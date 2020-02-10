إيطاليا – كشفت صحيفة “لاريبوبليكا” أن يوفنتوس الإيطالي بدأ يفكر بالتخلي عن ماوريسيو ساري كمدرب لفريق “السيدة العجوز” قبل نهاية الموسم الحالي في ظل تراجع نتائج “بيانكونيري” في الآونة الأخيرة.

ويعاني يوفنتوس في هذا الموسم تحت إشراف ماوريسيو ساري، إذ استطاع إنتر ميلان خطف صدارة الكالتشيو منه أمس الأحد بفارق النقاط، عقب خسارة اليوفي أمام نظيره هيلاس فيرونا 1-2، السبت الماضي، وهي ثالث هزيمة يتلقاها الفريق في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد هزيمتي لاتسيو ونابولي.

ويواجه اليوفي خطر خسارة لقب الدوري الإيطالي، بعد أن كان بطلا مطلقا له خلال السنوات الثمانية الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندريا أنيلي رئيس النادي الإيطالي، غير مقتنع تماما بساري، إضافة إلى بعض الأصوات التي طالبت بإعادة ماسيمليانو أليغري المدير الفني السابق لليوفي، مع العلم أن النادي يمتلك عقدا ساري المفعول مع أليغري حتى الآن.

وارتبط اسم أليغري لتدريب عدة أندية أوروبية من بينها برشلونة ومانشستر يونايتد وتوتنهام بعد توقفه عن تدريب يوفنتوس في الصيف الماضي، لكنه فضل الحصول على إجازة لعام واحد من التدريب.

المصدر: repubblica.it