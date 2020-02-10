واشنطن – حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من أن الصين تبذل “جهودا استراتيجية” في محاولة لبسط نفوذها الاقتصادي والسياسي في كل ولاية أمريكية على نحو منفصل.

وشدد بومبيو، في كلمة ألقاها أمس أثناء اجتماع لرابطة حكام الولايات الأمريكية في واشنطن، أن مركز دراسات صينيا مدعوما من قبل الحكومة أجرى تقييما لهؤلاء الحكام وقسمهم إلى ثلاث مجموعات من حيث مواقفهم إزاء حكومة بكين، وهي: “الوديون” و”دعاة النهج الشديد” و”غامضو المواقف”.

وحث وزير الخارجية، حكام الولايات الـ50 على توخي الحيطة إزاء الاستثمارات والنفوذ الصيني في ولاياتهم، لاسيما فيما يخص الاتصالات مع الدبلوماسيين والطلبة والمنظمات الصينيين.

وشدد بومبيو على ضرورة استخلاص درس من هذا الوضع مفاده، أن “التنافس مع الصين ليس مسألة فدرالية فقط”، مضيفا: “هذا يجري في ولاياتكم ويجلب عواقب إلى سياستنا الخارجية وإلى المواطنين المقيمين في ولاياتكم وإلى كل منكم”.

وكان بومبيو قد أطلق تحذيرات مماثلة خلال رحلته الأخيرة إلى أوروبا وآسيا الوسطى، ووصف الحزب الشيوعي الصيني، في كلمة ألقاها من لندن بـ”الخطر الرئيسي لعهدنا”.

المصدر: أسوشيتد برس