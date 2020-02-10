‫ليبيا – وجه عضو مجلس الدولة عن مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي اليوم الاثنين كتابا إلى مجلسي النواب والدولة، مطالباً إياهم بإيقاف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك عن العمل.

السويحلي أوضح في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنه طالب رسميًا وفقا للاختصاصات المنوطة بالسلطة التشريعية حسب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بإيقاف شكشك عن العمل وتكليف وكيل الديوان مؤقتًا، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في واقعة “التلفيق” التي قال بأن شكشك قد اعترف بها ضده.

وأكد السويحلي على أن شكشك وظف ديوان المحاسبة بتوجيهات من حزبه ” العدالة والبناء ” كأداة لتصفية الحسابات السياسية الشخصية، معتبراً بأن هذه الأفعال تجاهلت بشكل تام الاستقلالية لهذا الجهاز الرقابي السيادي؛ مما قد يُزعزع الثقة في كل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات.

كما طالب السويحلي بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الدولة المعروفين باستقلاليتهم وعدم انتمائهم لحزب العدالة والبناء، للتحقيق مع “خالد المشري” لتحديد تواطؤه وتورطه المُثبت بالوقائع والمستندات في ما وصفه بـ” المؤامرة ” التي استهدفت الإساءة للرئيس السابق لمجلس الدولة ولحقت سلبياتها المجلس بأجمعه كمؤسسة وصفها بـ” السيادية العليا”، على أن تنشر نتائج التحقيق للرأي العام.