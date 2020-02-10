ليبيا – صرح السفير الروسي في سوريا ألكسندر يفيموف أن موسكو قلقة من انتقال المسلحين من إدلب إلى المناطق الأخرى في سوريا وليبيا.

السفير الروسي وفي تصريح نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الاثنين قال :” إن الوضع مع انتقال المسلحين من إدلب إلى أجزاء أخرى من سوريا وإلى خارجها على سبيل المثال إلى ليبيا، لا يمكن إلا أن يقلقنا”.

وتأتي تصريحات السفير الروسي بعد وصول ألاف المسلحين والارهابيين السوريين إلى مدينة طرابلس عن طريق تركيا ويمول هذه العملية حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج حيث أقر السراج في لقاء مع قناة بي بي سي عربية بأنه لن يتردد في التعامل مع أي طرف لصد تقدم القوات المسلحة نحو العاصمة.