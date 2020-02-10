إيران – أعلنت طهران أنها تلقت إخطارا من شركة “سامسونغ” الكورية بأنها ستوقف خدمات التطبيقات المدفوعة في إيران اعتبارا من الـ25 من فبراير الجاري، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية مستوردي الجوالات والحواسيب اللوحية وملحقاتها الإيراني آيدين آرام، إن “سامسونغ” ستبقي على عمل التطبيقات المجانية في إيران.

وتفرض واشنطن عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، وخاصة على القطاع النفطي الإيراني، وتحاول الولايات المتحدة من خلال العقوبات إجبار طهران على إعادة التفاوض على بنود الاتفاق النووي الذي أبرمته مع السداسية في 2015.

المصدر: RT