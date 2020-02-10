طهران – كشف المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، أمير حسين عبد اللهيان، عن مباحثات أجراها مع وفد أرسله الرئيس المصري السابق محمد مرسي، إلى طهران.

وتحدث أمير حسين عبد اللهيان خلال منتدى تحت عنوان “دور سليماني في أمن واستقرار المنطقة والعالم”، امس الأحد، عن زيارته إلى مصر عام 2012، حيث قال: “في ذورة التطورات في مصر عام 2012 وبعد انتخاب مرسي رئيسا لمصر وهو من الإخوان المسلمين، ذهبت إلى مصر، وتقرر أن تزور الحلقة المقربة من مرسي إيران حيث أتوا ووقعوا اتفاقيات معنا”.

وصرح بأن “الوفد المصري عندما زار طهران طلب لقاء قاسم سليماني ولو لخمس دقائق، وقالوا لنا إن مرسي طلب منهم لقاء سليماني.. وقالوا إن سليماني يدعم الثوار وهذا الأمر جيد جدا بالنسبة لنا أن نقول في مصر إننا التقينا بالجنرال سليماني”.

وأفاد عبد اللهيان بأنه “أبلغ قاسم سليماني أن الوفد المصري يريد أن يلتقي به، فكان رده أنه في حال كانت مباحثات المصريين إيجابية سألتقي بهم، وهذا ما فعله، حيث التقى بهم وتبادل معهم التحية”.

وأوضح أنه وخلال لقاء سليماني بالوفد المصري طرح عليهم بعض الملاحظات لكنهم لم يعملوا بها، مبينا أنه وبعد سقوط مرسي التقى ببعضهم وصرحوا بأنهم لو عملوا بنصائح سليماني لما حل بهم ما حدث في مصر.

المصدر: RT + وكالات