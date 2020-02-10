العراق – اكد رئيس “ائتلاف الوطنية” العراقي، إياد علاوي، إن إيران تجاوزت الخطوط الحمر، وأثبتت تدخلها في الشأن العراقي، مؤكدا أنها لا تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية والعراق.

وقال علاوي في بيان نشره على موقعه الرسمي، اليوم الأحد، “مرة أخرى تتجاوز إيران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي إرادة العراقيين والتأكيد بأن رئيس الوزراء المكلف سينال الثقة وأن محور (طهران – بغداد – دمشق بيروت – فلسطين) سيكون محورا واحدا لطرد الأمريكان وحلفائهم بحسب ما جاء في خطاب علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الخارجية في مكتب خامنئي بمناسبة أربعينية قاسم سليماني”.

وأضاف “في الوقت الذي ندين فيه هذا التدخل السافر في الشأن العراقي، نحذر إيران بأنها لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق، وهذا أكبر بكثير من حجمها وأحلامها”.

وتابع قائلا: “إن مبادئ الجيرة تستوجب احترام الدول المجاورة وعدم التدخل في شؤونها وهو ما نتمناه من إيران وغيرها من دول الجوار”.

وأشار إلى أن السياسة التي تتبعها إيران في تعاملها في العراق ودول المنطقة ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والتعقيد للأوضاع فيها.

وفي ختام بيانه، دعا إياد علاوي إيران لانتهاج سياسة أكثر حكمة وعقلانية والتعامل مع دول المنطقة تعامل الند والنظير لا تعامل التابع، موضحا أن ذلك سيرتد عليها عكسيا وسيسبب ضررا بمصلحتها ومصلحة شعبها أولا.

المصدر: المكتب الإعلامي لإياد علاوي