روسيا – يقترح علماء روس زيادة الخصائص المفيدة للخضروات، بتعريضها للأشعة فوق البنفسجية، لرفع نسبة مضادات الأكسدة فيها.

وتفيد مجلة Heliyon، بأن علماء جامعة البلطيق الفدرالية بالتعاون مع علماء جامعة مقاطعة كيميروفو، درسوا تأثير الأشعة فوق البنفسجية في الطماطم. واتضح لهم أنه بتعريض الطماطم للأشعة فوق البنفسجية ازدادت نسبة مضادات الأكسدة فيها.

وتقول أولغا بابيتش، مديرة معهد النظم الحية في الجامعة، “لكي نحافظ على الصحة ونطيل العمر، من الضروري إضافة الخضروات والفواكه إلى النظام الغذائي. فقد أثبت، أن مضادات الأكسدة قادرة على تخفيض خطر الاصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى أنها تطيل العمر”.

ويشيرون في الجامعة، إلى أن هذه الطريقة ليست بحاجة إلى معدات معقدة. وأن تطبيقها سيساعد على رفع إمكانية توفير الخضروات الطازجة المحتوية على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

المصدر: نوفوستي