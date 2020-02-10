روسيا – عادت طائرة تحمل على متنها 26 طفلا من مخيم “الهول” السوري إلى روسيا.

وهبطت الطائرة في مطار “تشكالوفسكي” بضواحي موسكو الليلة الماضية، ورافقت الأطفال آنا كوزنيتسوفا، مفوضة حقوق الطفل لدى الرئيس الروسي.

وعقب وصول الأطفال إلى الوطن، تم نقلهم إلى مركز الأبحاث الطبي الوطني، حيث كان أقرباؤهم بانتظارهم.

وأكدت المفوضة أنه سيبدأ قريبا إعداد الوثائق للوصاية على الأطفال، الذين سيتوجهون إلى منازلهم بعد ذلك.

وبشكل عام تم إجلاء 35 طفلا روسيا من مخيم “الهول”، سيعود 9 منهم إلى موسكو بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بالوثائق.

وأشارت كوزنيتسوفا إلى أن التحضيرات جارية لنقل 73 طفلا آخر من سوريا إلى روسيا.

يذكر أن هذه العملية جرت في إطار جهود السلطات الروسية لإعادة عشرات الأطفال الذين توجه آباؤهم وأمهاتهم إلى سوريا والعراق للمشاركة في العمليات القتالية في صفوف الجماعات المسلحة، بما فيها تنظيم “داعش” الإرهابي.

المصدر: RT