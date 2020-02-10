انجلترا – نشر السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، فيديو عبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام” تظهره يقوم بتدريبات بالكرة بشكل منفرد، مما يؤكد تعافيه واقتراب عودته لصفوف “الريدز”.

وكان النجم السنغالي قد تعرض لتمزق عضلي خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على مضيفه وولفرهامبتون 2-1، في 23 يناير الماضي ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب ماني إثر تلك الإصابة عن مواجهتي ويست هام يونايتد وساوثهامبتون في “البريميرليغ”.

ويحل ليفربول ضيفا ثقيلا على نوريتش سيتي، السبت القادم ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات