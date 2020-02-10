إسبانيا – صنع الأرجنتيني ليونيل ميسي 3 أهداف خلال مواجهة برشلونة وريال بيتيس، امس الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن ميسي تساوى مع الجناح الهجومي الإنجليزي، جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، في كونهما الثنائي الوحيد ضمن الدوريات الخمس الكبرى، الذين سجل كل منهما أكثر من 10 أهداف، وصنع أكثر من 10 أيضا.

وسجل ميسي 14 هدفا وصنع 12 هدفا آخر، بينما سجل سانشو 12 هدفا، وصنع 13.

فيما أشارت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إلى أن ميسي بات ثاني لاعب في الدوريات الخميس الكبرى، يسجل 3 تمريرات حاسمة في مباراة واحدة، بعد الألماني تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيغ.

وانتزع البارسا فوزا من مضيفه فريق ريال بيتيس (3-2) ليرفع رصيده إلى 49 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في الليغا، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر ريال مدريد.

المصدر: وكالات