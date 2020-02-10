غزة – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، امس استعداد الجيش لشن حملة عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة.

وقال نتنياهو خلال جلسة للحكومة امس: “لن أفصل كل شيء في وسائل الإعلام، لكننا نستعد لشن حملة على قطاع غزة”.

وأضاف نتنياهو: “أود أن أوضح بأننا لن نقبل بأي عدوان من قطاع غزة .. قضينا قبل عدة أسابيع فقط على القائد الكبير للجهاد الإسلامي بغزة .. وأنصح الجهاد الإسلامي وحماس بإنعاش الذاكرة. لن أفصح في وسائل الإعلام عن جميع العمليات التي ننفذها وعن جميع المخططات التي نعدها، ولكننا مستعدون لشن عملية ضاربة ضد التنظيمات الإرهابية العاملة بقطاع غزة. أعمالنا قوية جدا ولم تنته بعد، وهذا أقل ما يقال”.

وبخصوص موقف الأحزاب اليمينية الإسرائيلية حول “صفقة القرن”، قال نتنياهو سيتم تقديم “خطة إقرار السيادة” بضم مستوطنات الضفة الغربية والأغوار وشمال البحر الميت، للحكومة الاسرائيلية للتصويت عليها،”عندما تكتمل”، بحسب قوله.

وتابع “الاعتراف (الأمريكي) هو أهم شيء، ولا نريد أن نجازف بذلك.. نحن في خضم عملية رسم الخرائط الميدانية التي ستكون وفقا لخطة ترامب جزءا من دولة إسرائيل”.

وكان نتنياهو في وقت سابق إن إسرائيل بدأت في رسم خرائط لأراضي الضفة الغربية التي سيجري ضمها لدولة إسرائيل وفقا لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: RT + وكالات