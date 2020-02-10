عمان – يرى رجل الأعمال والخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة، أن الدولار هو أخطر الأسلحة التي تمتلكها الولايات المتحدة، واصفا إياه بأنه أقوى من القنابل والدبابات.

وأوضح أبو غزالة في حلقته الجديدة من برنامج “العالم إلى أين؟”، أن العملة هي أداة التعامل لكل الأغراض وهي أداة أقوى من الطائرات والقنابل، إذ أن واشنطن بإمكانها القضاء على أية مؤسسة أو دولة من خلال حظر التعامل بالدولار.

وأضاف، أن البنوك سترفض تنفيذ أية عملية مصرفية لجهة حظرت الولايات المتحدة عليها التعامل بالدولار، مشيرا إلى أن واشنطن مهيمنة على الاقتصاد العالمي من خلال عملتها.

كذلك كشف أبوغزالة خلال حديثه عن أبرز التحديات التي تواجه البشرية، وقال إن العالم يشهد معركة السيطرة على الإنترنت، معتبرا أن هذا الصراع هو إحدى المعارك الثلاث الكبرى.

المصدر RT