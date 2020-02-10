وزير الثقافة السوداني: على البرلمان المستقبلي أن يحسم موضوع التطبيع مع إسرائيل

وزير الثقافة السوداني: على البرلمان المستقبلي أن يحسم موضوع التطبيع مع إسرائيل

السودان – أعلن وزير الثقافة والإعلام السوداني، محمد فيصل صالح، اليوم الأحد، أن البرلمان المستقبلي هو الذي سيحسم موضوع تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.

وأشار الوزير الذي تحدث لوكالة “نوفوستي”، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، في أديس أبابا، إلى أن اللقاء الذي عقده مؤخرا رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا، أثار خلافات بين المجلس والحكومة السودانية التي لم تكن على علم بهذا اللقاء.

وأوضح الوزير أن المشكلة التي أحدثها اجتماع البرهان بنتنياهو تمت تسويتها، وأن المجلس والحكومة توصلا إلى اتفاق على أن الحكومة الانتقالية ليس بمقدورها اتخاذ مثل هذا القرار الهام (قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل)، ما دامت البلاد تعيش في غياب برلمان منتخب.

وكان البرهان أوضح أن لقاءه مع نتنياهو عقد في إطار الجهود الرامية إلى ضمان أمن السودان القومي.

المصدر: نوفوستي