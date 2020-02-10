ليبيا – شدد وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس على أن التدخل العسكري التركي في ليبيا يثير قلقاً بالغاً ويزعزع استقرار الوضع المتقلب بالفعل مع تداعيات خطيرة على الأمن الليبي والإقليمي والأوروبي.

الوزير القبرصي قال في إجاباته خلال حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية من العاصمة القبرصية إن القرار التركي بنشر قوات في ليبيا وكذلك التصريحات المتكررة من قبل القيادة التركية بشأن عمليات النشر هذه يشعل الصراع ويقوض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سلمي.

وأعرب عن شعوره بالقلق بشكل خاص من الأدلة المستمرة على زيادة وجود المرتزقة السوريين والمقاتلين الإرهابيين الأجانب في طرابلس.

كما إنتقد استخدام تركيا الهجرة غير النظامية كوسيلة للابتزاز والحصول على التنازلات السياسية من الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن طريقة العمل الكلية لتركيا في كل جانب من جوانب سياستها الخارجية تجاه جيرانها تخلو حتى من الحد الأدنى من الاحترام لنظام القانون الدولي وتساهم في تفاقم الوضع.

ونوّه إلى أن قرار الجمعية الوطنية التركية الكبرى بنشر قوات في ليبيا وكذلك التصريحات المتكررة من قبل القيادة التركية بشأن عمليات النشر هذه تشعل الصراع ويقوض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سلمي.