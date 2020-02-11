أزمة عقارات دبي تكبد شركة “داماك” أول خسارة منذ 2010

أزمة عقارات دبي تكبد شركة “داماك” أول خسارة منذ 2010

دبي – تكبدت شركة “داماك” العقارية خسارة في نتائجها المالية خلال 2019، بقيمة بلغت 36.87 مليون درهم (10 ملايين دولار)، مسجلة أول خسارة لها منذ 2010.

وقالت الشركة في إفصاح لبورصة دبي، الثلاثاء، إن خسائرها المسجلة جاءت بعد تسجيلها صافي ربح بلغت قيمته 1.15 مليار درهم (313.3 مليون دولار) في 2018.

وتراجعت إيرادات الشركة العملاقة في صناعة العقار بالإمارات، إلى 4.399 مليارات درهم (1.198 مليار دولار) في 2019، نزولا من 6.13 مليارات درهم (1.67 مليار دولار) في 2018.

وقال “حسين سجواني” رئيس مجلس إدارة إدارة داماك العقارية، في الإفصاح، إن الشركة أطلقت في 2019 مشاريع عقارية أقل، تماشيا مع حالة السوق التي تشهد ارتفاعا في العرض وتراجع الطلب.

وذكر “سجواني” أن تقليص إطلاق المشاريع يأتي كذلك، تجنبا لإضافة التزامات جديدة على الشركة، “وتركيز جهودنا على بيع المنشآت الجاهزة وشبه الجاهزة”.

وتعاني سوق عقارات دبي بشكل خاص، من تراجعات حادة في المبيعات والأسعار، مقابل ارتفاع في الطلب.