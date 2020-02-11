إيغالو يغيب عن معسكر يونايتد بعد منع سفر القادمين من الصين

إيغالو يغيب عن معسكر يونايتد بعد منع سفر القادمين من الصين

انجلترا – يعتزم اللاعب أوديون إيغالو عدم مرافقة فريقه الجديد مانشستر يونايتد للمعسكر المقرر إقامته في مدينة ماربيا الإسبانية خشية أن يؤدي تفشي الفيروس إلى منعه من العودة لبريطانيا.

ووصل إيغالو إلى مدينة مانشستر الأسبوع الماضي للانضمام للفريق على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من فريق شنغهاي شنهوا في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت شبكة “سكاي الرياضية” يوم السبت إن فيورس كورونا أودى بحياة 722 شخصا ويمكن وضع قيود على المسافرين الذين كانوا في الصين خلال الأسبوعين الماضيين، وهذا يعني أن إيغالو سيبقى في مدينة مانشستر وسيخضع لتدريبات فردية وبرنامج تأهيلي بينما يستمتع زملاؤه بفترة العطلة الشتوية في إسبانيا في المعسكر.

وقال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد لقناة النادي :” سيبقى أوديون في مدينة مانشستر، لأنه وصل من الصين في الـ14 يوما الماضية، بسبب الأوضاع في الصين، لسنا متأكدين مما إذا كان سيسمح له بالعودة مرة أخرى لإنجلترا إذا غادر البلاد مرة أخرى، لذلك سيبقى هنا وسيتدرب مع مدرب خاص، وسيخضع لبرنامج فردي وبإمكان عائلته أن تستقر في إنجلترا أيضا”.

وأكد :”بالطبع كان يود السفر مع بقية اللاعبين والتعرف عليهم أكثر، ولكننا لا نجازف”.

وأكد سولشاير أن الثنائي بول بوجبا، الذي يعاني من إصابة في الكاحل، وماركوس راشفورد لن يسافرا مع الفريق، ولكن سكوت ماكتوميناي وأكسيل توانزيبي سيلحقان بالفريق.

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