الكويت – أفادت بيانات رسمية، الإثنين، بارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت خلال 2019، بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي.

وحسب بيان بنك الكويت المركزي، ارتفعت الأصول الاحتياطية للكويت إلى 12.098 مليار دينار (39.9 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، مقابل 11.283 مليار دينار (37.1 مليار دولار) بنهاية 2018.

وأظهرت البيانات، أن الاحتياطيات تضمنت 11.337 مليار دينار (37.3 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، إضافة لنحو 563.9 مليون دينار (1.86 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي.

كذلك، تضمنت الاحتياطيات ما قيمته 165.7 مليون دينار (545.9 مليون دولار) رصيد لدى “النقد الدولي”، ورصيد الذهب بقيمة دفترية 31.7 مليون دينار (104.4 مليون دولار).

وانخفضت الاحتياطيات بنسبة 1.3 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول 2019 على أساس شهري، لتتراجع من أعلى مستوى تاريخي مسجل في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، والذي بلغ 12.254 مليار دينار (40.4 مليار دولار).

وتملك الكويت نحو 79 طنا من الذهب ضمن الاحتياطي الأجنبي بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا.

الأناضول