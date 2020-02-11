السعودية – أظهرت بيانات رسمية، امس ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام في 2019، بنسبة 0.5 بالمئة، قياسا على العام السابق له.

ويعتمد مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر وسلطنة عمان) بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها.

وأوضحت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، اطلعت عليها الأناضول، أن مساهمة السعودية بالتضخم العام سجلت 0.34 نقطة مئوية، والكويت 0.16 نقطة، فيما جاءت مساهمة البحرين 0.03 نقطة.

وسجلت مساهمة عُمان وقطر نحو 0.01 نقطة لكل منهما، في المقابل جاءت مساهمة الإمارات سالبة بنسبة -0.08 نقطة مئوية.

وأوردت البيانات بأن 8 مجموعات رئيسية شهدت ارتفاعا خلال 2019، أبرزها مجموعة الترفيه بنسبة 3.9 بالمئة، ثم التبغ 2.8 بالمئة، والتعليم 1.5 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسعار 3 مجموعات، أبرزها النقل بنسبة 1.2 بالمئة، والملابس والأحذية 0.9 بالمئة، والاتصالات 0.2 بالمئة.

ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون، ويستثني مجموعة السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.

الأناضول