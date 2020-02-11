استقبال جماهيري لبعثة الزمالك في مطار الدوحة استعدادا للسوبر الإفريقي

استقبال جماهيري لبعثة الزمالك في مطار الدوحة استعدادا للسوبر الإفريقي

الدوحة – وصلت بعثة فريق الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة، وسط استقبال جماهيري كبير من مشجعي “القلعة البيضاء”، استعدادا لخوض السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي الجمعة المقبل.

واحتشدت جماهير نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، بالقرب من أبواب مطار الدوحة، لاستقبال بعثة فريقهم، مرددين الأهازيج والأناشيد الخاصة بـ”القلعة البيضاء”.

وكانت بعثة الزمالك قد غادرت القاهرة صباح اليوم، ومكثت “ترانزيت” لمدة ساعة في مطار عمان بالأردن، قبل وصولها الدوحة.

ويرأس البعثة إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة ويرافقها أعضاء المجلس، هاني زادة وعلاء مقلد وحمادة أنور.

ويشارك الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي كونه بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، فيما يتواجد الترجي التونسي كبطل لدوري أبطال إفريقيا 2019.

المصدر: وكالات