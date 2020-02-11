ليبيا – انتهت أعمال اليوم الثاني من اجتماع المسار الاقتصادي الليبي في القاهرة والذي ترعاه الأمم المتحدة بحضور ستيفاني ويليامز نائبة المبعوث الأممي الخاص بليبيا.

نتائج الاجتماع أسفرت وفقاً لموقع “الحرة” عن الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان تضم اقتصاديين ومصرفيين من طرفي النزاع وبإشراف أممي تختص الأولى بإصلاح القطاع المصرفي والثانية للتوزيع العادل للثروات بينما تختص الثالثة بإعادة الإعمار على أن تبدأ هذه اللجان عملها خلال أسبوعين.

وشارك في الجلسات ممثلون عن حكومة الوفاق وممثلون عن الحكومة الليبية بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان ونحو 20 اقتصادياً ورجل أعمال ليبي.

وقال مصدر مقرب من الاجتماعات إن المشاركين ناقشوا خلال يومين عدداً من الموضوعات أبرزها إصلاح الاقتصاد الليبي وتوزيع الثروات وأسلوب التعامل المصرفي بين المنطقة الشرقية والغربية ومقترحات توحيد العمل في المؤسسات الاقتصادية.

وطرح خلال الاجتماع مقترح لتوزيع الثروات يحصل من خلاله إقليم طرابلس على 50% من عائدات النفط وغيرها بينما يحصل إقليم برقه “الإقليم الشرقي” على 30% ويحصل إقليم فزان “الإقليم الجنوبي” على 20%.

وتم مناقشة عدد من النقاط لوضع توصيات بشأنها منها استراتيجية الإصلاح الاقتصادي وحماية الأصول الليبية ومكافحة الفساد المالي وموضوعات إعادة الإعمار والتنمية.

وشهد ملف إعادة الإعمار خلافات في وجهات النظر بين المشاركين حول الجهات التي ستتولى العمل على البنية التحتية وإزالة آثار الحرب.