ليبيا – أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الليبي المنعقد في القاهرة يثير مخاوف الدول الراعية لتنظيم الإخوان خوفاً من ضياع هيمنتهم ونفوذهم على مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والغاز فضلاً عن كبح جماحهم في تسيير إدارة الاستثمارات الخارجية الليبية.

الجروشي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الثلاثاء أوضح أن إصلاح الاقتصاد الليبي لابد أن يرتكز على قواعد أولها تغيير رؤساء مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى نقل مقر هذه المؤسسات الثلاث خارج نطاق سيطرة ميليشيات الإرهاب والفساد يلي ذلك إصلاح وإعادة هيكلة الإدارات لهذه المؤسسات، فلا يمكن إصلاح الاقتصاد الليبي من دون هذه المرتكزات الثلاثة.

ولفت إلى أن محرك الإرهاب والفساد في طرابلس هو هذه المؤسسات وبمجرد تغيير رؤسائها ومكانها سيقضى على الإرهاب والفساد والميليشيات وستنتهي الحرب وسيستتب الأمن ويعم الرخاء والاستقرار.

وحول اجتماعات المسار السياسي في جنيف أكد الجروشي صعوبة المضي قدماً في المسار السياسي بجنيف بسبب عدم تلقي مجلس النواب رداً من البعثة الأممية على شروط البرلمان للمشاركة في ظل تمسك مجلس الدولة الإستشاري بمواقفه وتمسك مجلس النواب بشروطه وهو ما يعقد عقد اجتماعات جنيف.