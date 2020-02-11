ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء احتياجات بلدية صبراتة وذلك خلال اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس التسييري للبلدية.

الثني استعرض وفقاً للمكتب الإعلامي التابيع للحكومة آخر تطورات المشاريع التي تم الموافقة عليها في الاجتماع السابق والبالغ عددها 12 مشروع وتمت إجراءات التعاقد حيالها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.



ووافق الثني على مشروع حفر و تجهيز عدد 16 بئر مياه لحل مشكلة نقص مياه الشرب بالبلدية شريطة تقديم المقايسات التقديرية في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن الإدارة المختصة في الديوان من استكمال باقي الإجراءات.

وأصدر تعليماته بتقديم تقرير هندسي لإزالة أو صيانة مدرسة الطويلة الجنوبية وذلك للبدء في صيانتها أو إزالتها وإنشاء بديل لها.

كما حضر الإجتماع عضو مجلس النواب عن بلدية ورشفانة مصباح البدوي وعضو مجلس النواب عن بلدية طرابلس بشير الأحمر ورئيس المجلس التسييري لبلدية صبراتة مفتاح خليفة الريشي وعضو المجلس التسييري للبلدية محمود علي يحيى إضافة لمدير إدارة المتابعة و تقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء ومدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية.

