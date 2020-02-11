ليبيا – ناشدت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا لايا الأطراف الليبية لاتخاذ خطوات نحو تحقيق الاستقرار والحد من التصعيد العسكري.

وزير الخارجية الإسبانية دعت خلال لقائها بنظيرها اليوناني نيكوس دندياس في مدريد أمس الإثنين الدول التي لديها مصالح في ليبيا إلى المساعدة في حل الأزمة، مطالبةً بإيقاف التصعيد العسكري واحترام حظر الأسلحة والاتفاقات الموقع عليها مؤخراً.

وشددت على الحاجة إلى احترام القانون الدولي والحفاظ على علاقات حسن الجوار.

أما بشأن اتفاقية السراج وأردوغان قالت إن الحكومة الإسبانية تطمح للوصول إلى أعلى درجات الاحترام لقواعد القانون الدولي، مؤكدةً أن ذلك غير قابل للتفاوض.