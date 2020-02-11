العراق – نفت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الاثنين، تقدم 3 دول بطلب لسحب قواتها من البلاد.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، إن “الأنباء التي نشرت بشأن تقديم 3 دول، (فرنسا وألمانيا وأستراليا) طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة لوضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق، عارية عن الصحة”.

ودعا الخفاجي إلى “توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية”.

وكانت وكالة الأنباء العراقية “واع” قد نقلت في وقت سابق من اليوم، عن النائب بدر الزيادي، عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب، أن ثلاث دول قدمت طلبا لسحب قواتها من العراق.

المرصد: وكالات