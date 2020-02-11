“الفيفا” يعلن إنشاء صندوق لمساعدة اللاعبين الذين لا يحصلون على أجورهم

“الفيفا” يعلن إنشاء صندوق لمساعدة اللاعبين الذين لا يحصلون على أجورهم

سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء صندوق لمساعدة اللاعبين الذين لا يحصلون على أجورهم في حال تعرض أنديتهم لأزمات مالية.

وقال “الفيفا” في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه توصل لاتفاق مع اتحاد اللاعبين المحترفين، لتخصيص مبلغ 16 مليون دولار من أجل الصندوق حتى عام 2022.

وأضاف “الفيفا”: “في حين لن تغطي هذه الأموال القيمة الكاملة لأجور اللاعبين، فإن هذا الصندوق سيوفر شبكة أمان مهمة”.

وقال فيليب بيات رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين: إن اللاعبين “ينغمسون في المجهول والمشقة” عندما تغلق أنديتهم أبوابها.

وأشار بيات: “العديد من الأندية تغلق أبوابها لتتجنب دفع أجور متأخرة عليها، وتنطلق مجددا باعتبارها أندية جديدة”، واصفا هذه الممارسات بأنها “لا أخلاقية”.

ويقدر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، عدد الأندية التي أغلقت أبوابها في آخر خمس سنوات بحوالي 50 ناديا في 20 دولة – في شرق أوروبا وآسيا بالأساس- مما ترك مئات اللاعبين بدون أجور.

ويقول اتحاد اللاعبين المحترفين: إنه “في حالات عديدة تعود الأندية للعمل من جديد بعد تغيير بسيط في اسمها”.

وأكد “الفيفا” أنه بدأ منذ العام الماضي بالتصدي لممارسات إنشاء أندية جديدة “هدفها الأساسي تجنب دفع أجور متأخرة للاعبيها”.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا بهذا الخصوص: “نحن هنا أيضا من أجل الوصول إلى المحتاجين، خاصة في مجتمع كرة القدم، وهذا يبدأ باللاعبين وهم العنصر الأساسي في لعبتنا”.

المصدر: رويترز