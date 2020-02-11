ليبيا – اعتبر عبداللطيف التونسي مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس ان إغلاق الحقول والموانيء النفطية يشكل كارثة حقيقية على الاقتصاد الليبي وهو وفقًا لوصفه بمثابة ” قتل عمد لكل الليبيين “.

وفي مقابلة مع قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها المرصد دعا التونسي لخفض الإنفاق العام إلى أدنى المستويات والاقتصار فقط في الترتيبات المالية لسنة 2020 على النفقات الضرورية التي لا مناص منها بسبب تدني إيرادات النفط إلى الصفر تقريبا .

وقال أن الصرف يجب أن ينخفض إلى الحد الأدنى من المرتبات في الباب الأول والحد الأدنى من النفقات التشغيلية في الباب الثاني والاقتصار على برامج ومشروعات التنمية الضرورية كدفع نفقات الطلبة الدارسين بالخارج أو الكتاب المدرسي للسنة الجديدة .

ولوّح التونسي باجراءات من المصرف المركزي حال استمر إغلاق النفط لفترة طويلة وقال أنها اجراءات احترازية تتمثل في الحد من استخدام النقد الأجنبي المتاح للأفراد سواء للتجار أو للأغراض الشخصية محذرًا من أن هذا سيترتب عنه ارتفاع الأسعار وعودة الطوابير أمام المصارف وقال : ” كثير من المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسنا خلال العامين الماضيين ستشهد تدهورا كبيرا من جديد “.

ودعا المسؤول أيضا لاتخاذ إجراءات حقيقية فيما يتعلق بمعالجة الإخفاقات في الباب الرابع وهو باب الدعم وتخفيضه إلى الحد الأدنى.

وزعم التونسي بأن الاقتصاد الليبي قد تعافى خلال السنتين الماضيتين بعد الإصلاحات التي أقرها المصرف المركزي والرئاسي ومباشرة تنفيذهامشيرًا إلى أن معدلات التضخم اتجهت نحو الانخفاض وتحسن سعر صرف الدينار .

وقال : ” تخلصنا من العجز في ميزان المدفوعات لكن جميع هذه النتائج أصبحت مهددة اليوم وسنرى عودة المؤشرات السلبية اذا استمر إغلاق الموانيء النفطية فنحن نخسر يوميا قرابة 52 مليون دولار كانت يمكن أن تكون إيرادات محققة وإغلاق هذه المصادر سيؤثر بشكل كبير جدا على الميزانية “.

وطالب مدير مكتب الكبير كذلك بضرورة تنفيذ إجراءات من الحكومة أهمها الاقتصار على دفع المرتبات الأساسية وإيقاف المكافآت وعلاوات العمل الإضافي والترقيات بشكل استثنائي لهذه السنة الجارية .

وكشف التونسي عن أن المصرف المركزي في طرابلس طالب حكومة الرئاسي برفع الدعم التدريجي أو الكلي عن المحروقات إضافة إلى رفع الدعم عن الكهرباء وتحسين سبل الجباية فيما يتعلق بالجمارك والضرائب والكهرباء.

المرصد – متابعات