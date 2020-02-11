النفط يعوّض بعض خسائر الإثنين و”كورونا” يضغط على الطلب

النفط يعوّض بعض خسائر الإثنين و”كورونا” يضغط على الطلب

فيينا – صعدت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات الثلاثاء، معوضة بعضا من الخسائر الحادة التي تكبدتها نهاية جلسة الإثنين، مع استمرار تأثير “كورونا” في الطلب على النفط الخام.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 1017، والمصابين إلى 42.63 ألف شخص.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، بلغ 108 حالات وفاة؛ ليفوق عدد الوفيات المسجلة حتى اليوم عدد الوفيات جراء متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد المعروف باسم “سارس”.

وتحسنت الأسواق المالية قليلا في ختام جلسة الإثنين، وسط آمال دولية من تنفيذ الصين إجراءات صارمة لتقليل انتشار الفيروس محليا وخارجيا.

وعند الساعة (07:50 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 0.86 بالمئة أو 46 سنتا إلى 53.73 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.85 بالمئة أو 42 سنتا إلى 49.99 دولارا للبرميل.

والصين، هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 10 ملايين برميل يوميا، وثاني أكبر مستهلك له بمتوسط يومي 13.2 مليون برميل.

الأناضول