إسبانيا – ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن برشلونة الإسباني يرغب أكثر من أي وقت مضى في التعاقد مع نجمه السابق البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، وإعادته إلى “كامب نو” في الصيف المقبل.

ووفقا لموقع “le10sport” الفرنسي فإن برشلونة، يسعى لإجراء صفقة تبادلية ينتقل بموجبها أنطوان غريزمان إلى النادي الباريسي، مقابل استعادة نيمار.

وأشار الموقع إلى أنه في حال عدم اقتناع الإدارة الباريسية باسم غريزمان وعقد الصفقة، فسيتم بيع النجم الفرنسي الذي انتقل للبارسا الصيف الماضي، من أجل توفير الأموال اللازمة لجلب نيمار.

وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، قد كشف مؤخرا عن إمكانية عودة نيمار إلى معقل الفريق الكتالوني عقب انتهاء الموسم الجاري.

يذكر أن نيمار قد رحل عن برشلونة وانضم إلى سان جيرمان، صيف 2017، بعد تسديد الشرط الجزائي الذي بلغ 222 مليون يورو، بالمقابل يرتبط غريزمان بعقد رسمي مع برشلونة ينتهي في صيف 2024 ويحتوي عقده على شرط جزائي مقداره 800 مليون يورو.

المصدر: le10sport.com