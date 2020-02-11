روسيا – هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العاملين في السلك الدبلوماسي الروسي بمناسب “يوم الدبلوماسي”، مشيدا بالدور الذي لعبوه من أجل استقرار الأوضاع في سوريا.

وأكد بوتين أن الدبلوماسية الروسية دافعت وتدافع دائما بحزم وثبات عن مصالح البلاد.

وأوضح أنه بفضل العمل الناجع لوزارة الخارجية الروسية استقر إلى حد ما الوضع في سوريا، وتم إطلاق عمل اللجنة السورية لصياغة الدستور.

وأضاف الرئيس الروسي في تهنئته للدبلوماسيين الروس، أنه بفضل الدبلوماسية الروسية تحققت نتائج ملموسة في تطوير التكامل الأوروبي الآسيوي، بالإضافة إلى العلاقات مع الحلفاء في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

كما أشار بوتين إلى أن الدبلوماسية الروسية لعبت دورا مهما في تعزيز التعاون مع الصين، والهند، ودول أوراسيا، وبلدان أمريكا اللاتينية، وكذلك الوصول بالحوار مع دول إفريقيا إلى مستوى جديد.

وأوضح الرئيس الروسي أنه في ظل الوضع الدولي المضطرب هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات الفعالة لضمان الاستقرار الاستراتيجي وتشكيل نظام عالمي عادل.

المصدر: نوفوستي