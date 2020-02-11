ليبيا – أكد كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي أمس الاثنين عزم بلاده الارتقاء بعلاقاتها التاريخية مع كافة دول القارة الإفريقية في جميع المجالات تكريساً لعمقها الإفريقي ووعياً منها بقدرة القارة الإفريقية على كسب رهانات التنمية وتحقيق الرقي والازدهار.

صبري قال خلال كلمة تونس في الجلسة العامة للدورة 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا إن تونس تولي أهمية لحل الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن استمرار الصراع في ليبيا له تداعيات وتأثيرات خطيرة على البلاد وكافة بلدان الجوار أمنياً واقتصادياً وإنسانياً.

وجدد ترحيب تونس بمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا وتثمينها لجميع المبادرات الرامية إلى إنهاء الأزمة ومنها الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية دول جوار ليبيا المنعقد بالجزائر وكذلك الاجتماع الثامن للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا المنعقد ببرازافيل.

كما جددت تونس دعوتها لكافة الدول الإفريقية وسائر الشركاء الدوليين إلى ضرورة توحيد جهودها والعمل من أجل حمل الأطراف الليبية على التخلي عن الحلول العسكرية ونبذ التدخل الخارجي والاتفاق على وقف إطلاق نار دائم يفسح المجال نحو استئناف العملية السياسية في ليبيا.