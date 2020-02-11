ليبيا – دعا رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق أمس الإثنين إلى عزل السفير التركي في تونس ومساءلته عن تورط بلاده في إرسال آلاف الإرهابيين إلى ليبيا، معتبراً أن هذه الخطوة من شأنها تأكيد الأمن القومي التونسي.

مرزوق طالب في تصريح لقناة “الحوار التونسي” وفقاً لموقع”آرم نيوز” الدولة التونسية بالتحرك العاجل وعزل السفير التركي ومساءلته بسبب المخاطر التي تهدد تونس بعد إرسال 3 آلاف مقاتل في تنظيم داعش من إدلب إلى ليبيا.

ولفت إلى أن هذه الجماعات المسلحة منتشرة الآن على بعد مسافة قريبة من حدود تونس وتهدّد الأمن في المنطقة حسب قوله.

وأضاف أن الإرهابيين تم إرسالهم عن طريق تركيا، داعياً في ذات الوقت إلى مساءلة السفير التركي لمنح تونس قائمة اسمية عن الدواعش وعما إذا كان بينهم تونسيون.

كما تساءل في ختام حديثه عن الأطراف التي هرّبت أسلحة وبنادق تركية حديثة الصنع وغير مستعملة.