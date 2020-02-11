ليبيا – طالب راديكاليو إيطاليا بتعليق مذكرة التفاهم حول المهاجرين الموقعة مع ليبيا على الفور.

سكرتير الحزب الراديكالي ماسيميليانو إيرفولينو وأمينة صندوقه جوليا كريفيليني في بيان أمس الاثنين وفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالية قالا:” نحن مهتمون بمعرفة الابتكارات المهمة التي اقترحتها وزارة الخارجية الإيطالية على ليبيا لضمان الحماية الكاملة لحقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين كجزء من المذكرة”.

وتابع الراديكاليان:”مع مستوى العنف المتفشي في جميع أنحاء البلاد بشكل عام طالما سيبقى الاتفاق على احتواء تدفقات الهجرة ساري المفعول فلن تكون هناك طريقة لتجنب تعريض المهاجرين واللاجئين لخطر التعرض للأذى وسوء المعاملة وإذا أرادت إيطاليا العودة لضمان الحقوق غير القابلة للمساومة لكل شخص فعليها تعليق المذكرة على الفور”.

وذكر إيرفولينو وكريفيليني أنه:”يبدو لنا أن هذه المفاوضات محاولة لإسكات من يعارض هذا الاتفاق المشين دون تغيير مضمونه وإزاء طلب متزايد للحصول على الدعم من جانب ليبيا لكن يجب أن تكون الحكومة واضحة جدًا أن الأخطاء لا ينبغي أن تكون عندما تتعرض حياة الناس للخطر ولا نريد أن نكون شركاء يوم واحد أكثر في معاناة المهاجرين”.