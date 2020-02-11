إيطاليا – أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد حارسه البولندي فويتشيك تشيزيني لـ3 أعوام تضاف على الموعد المقرر لانتهاء عقده في صيف 2021.

وانضم تشيزيني إلى “السيدة العجوز” في صيف 2017، قادما من أرسنال الإنجليزي، مقابل 15 مليون يورو.

وتوج تشيزيني مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة، بالإضافة إلى لقب وحيد للسوبر الإيطالي.

وخاض تشيزيني، موسمه الأول مع النادي الإيطالي كحارس احتياطي لجيانلويجي بوفون، قبل أن يصبح الاختيار الأول في حماية عرين “اليوفي” بدءا من موسمه الثاني.

المصدر: وكالات