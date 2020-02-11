فلسطين – أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن حول خطة ترامب “ما زال قيد التداول في الأمم المتحدة”.

وأكد عريقات أن ما يروج حول سحب مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز لمجلس الأمن عار عن الصحة ولا أساس له.

وأضاف أن “مشروع القرار موزع ولا زال قيد التداول، وعندما تنتهي المشاورات، ونضمن الصيغة التي قدمناها دون انتقاص أو تغيير لثوابتنا سيتم عرضه للتصويت، علما أن مشروع القرار لم يطرح بالورقة الزرقاء للتصويت حتى يقال إنه جرى سحبه”.

وكانت وكالة “فرانس برس” نقلت عن مصادر دبلوماسية اليوم الاثنين، تأكيدها أن السلطة الفلسطينية سحبت طلب التصويت في مجلس الأمن على قرار بشأن خطة ترامب.

و”صفقة القرن”، أو خطة ترامب للسلام، هي خطة سلام تهدف إلى حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أعدها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تتجاهل القرارات الدولية الخاصة بتسوية هذا النزاع.

المصدر: وكالات