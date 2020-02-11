ليبيا – أعلنت الشرطة الإيطالية القبض على أحد المهربين الليبيين المشتبه في إرتكابهم فظاعات وأعمال تعذيب بحق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا خلال فترة احتجازهم ما قبل تسفيرهم وهي فترة تتأخر أحيانًا بسبب نقص المال عند المهاجر .

على وجه التحديد تروي الشرطة الإيطالية الملابسات المثيرة للقصة في بيان طالعته وترجمته صحيفة المرصد أنه وفي 9 فبراير الجاري جاء مواطن صومالي بصحبة مواطن آخر من ذات الجنسية إلى الحراس حيث يقيم في مركز مهاجرين في جنوب شرق إيطاليًا وأخبرهم أنه شاهد و تعرف بالصدفة على أحد معذبيه داخل المخيم الذي كان يقيم فيه في ليبيا وطلب من الحراس أن يمنحوه فرصة لإبلاغ الشرطة .

وقالت الشرطة أن من قدمه الصومالي كان هو المواطن الليبي وائل غالي مسعود الحصايري ما دفعها إلى إجراء بعض التقييمات الأولية الهادفة إلى التحقق من صحة ما ادعاه الضحية .

بدأ موظفو فرقة التحريات في عملهم بعد إخطار الشرطة فيما بدأ فريق التحقيق في كتابة لائحة الإتهام الرسمي الذي كتب فيه أن وائل غالي مسعود الحصائري متهم بتعذيب الصومالي خلال فترة إقامة الأخير في منزل في ليبيا قام المتهم بتعذيبه فيه مرارًا وتكرارًا بصفته حارسًا مما عرَّضه للتعذيب مرات متعددة وإساءة معاملته ما أسفر عن معاناة جسدية حادة وصدمة نفسية “.

على وجه الخصوص ، ذكر الصبي الصومالي أنه تعرض للضرب عدة مرات بالعصي ، وأنه تعرض للتعذيب بالصعقات الكهربائية وفي إحدى الظروف ، ادعى الصوماليون أنهم شاهدوا المتهم أيضًا وهو يرتكب جريمة قتل بحق آخرين .

علاوة على ذلك ، اتضح ووفقًا للشرطة أن المشتبه به كان جزءًا من منظمة أكبر مخصصة لمساعدة أنشطة الهجرة غير الشرعية وكانت هناك أنباء عن حقيقة أن الليبي ، وبعد أن سمع على الأرجح خبر الإدانة المحتملة ضده ، كان يحاول مغادرة مقر إقامته في إيطاليا ، حيث يقيم أيضًا في مركز للهاجرين جنوب شرق إيطاليا كطالب للجوء وهو ذات المكان الذي تعرف عليه فيه المهاجر الصومالي وتذكر أن هذا الشخص هو من كان يعذبه في ليبيا .

وختمت الشرطة بالقول : ” لذلك ، وفي مواجهة الاحتمال الملموس لفقدان أثره ، تقرر ، بالتشاور مع المدعي العام المناهض للمافيا في منطقة كاتانزارو ( جنوب شرق إيطاليا ) الشروع في اعتقاله والقبض عليه وهو موجود حالياً في سجن كروتوني ( مدينة في جنوب شرق إيطاليا ) ومتاح للسلطة القضائية “.

المصدر : بيان من شرطة مدينة كروتوني

الترجمة ؛ المرصد – خاص