ماليزيا – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تأجيل مباريات أندية الشرق في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي حتى أبريل المقبل، بسبب فيروس “كورونا” الجديد.

ونشر الاتحاد القاري بيانا جاء فيه: “أخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم علما بخصوص قرارات حظر السفر التي أصدرتها الحكومات في عدة اتحادات وطنية، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، مما تسبب في تأجيل مباراتي الدور التمهيدي في كأس الاتحاد الآسيوي 2020 بين أولان باتار المنغولي وتاي باور من الصين تايبيه واللتين كانتا مقررتين يومي 5 و12 فبراير 2020”.

وتابع البيان: “بعد الأخذ بعين الاعتبار الترتيبات اللوجستية واستعدادات الأندية في منطقة شرق آسيا، فقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالاعتماد على المادة 7.3 من تعليمات البطولة، تأجيل مباريات الأدوار التمهيدية ودور المجموعات لتنطلق يوم 7 أبريل 2020”.

ومن المتأثرين بالتأجيل القاري أيضا أندية هونغ كونغ وماكاو.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن الأسبوع الماضي إرجاء مباريات دوري أبطال آسيا التي تأخذ الأندية الصينية طرفا فيها إلى شهري أبريل ومايو المقبلين، بعد أن فرضت أستراليا قيودا على السفر على خلفية تفشي فيروس “كورونا” الجديد.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين قرابة 42 ألفا و600 شخص، توفي منهم ما لا يقل عن 1016 شخصا.

معظم الوفيات سجلت في هوبي، بؤرة الوباء وهي مقاطعة واقعة في وسط البلاد وعاصمتها مدينة ووهان.

المصدر: أ ف ب