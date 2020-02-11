ليبيا – قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إن المسار العسكري تعنى به المؤسسة العسكرية في المقام الأول وأنه يذهب نحو المسار الإيجابي بحسب تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة.

العقوري وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الاثنين أوضح أن المسار الاقتصادي يثير عدة تساؤلات خاصة أن البعثة الأممية لم تكشف عن آلية اختيار الأشخاص الذين شاركوا بالاجتماعات.

ورأى أن ليبيا تعاني من المركزية المقيتة خاصة فيما يتعلق بتوزيع الثروة وأن الآلية التي أختير على أساسها أعضاء اللجنة الاقتصادية غير مفهومة حتى الآن وأن هذا الأمر يأخذ على البعثة الأممية.

وتابع:”البعثة تتصرف بشكل فردي دون مشاركة البرلمان الجسم الوحيد الشرعي في ليبيا وكان من الواجب اطلاعه على الترتيبات الخاصة بالمسار الاقتصادي”.

وعلق العقوري أيضا على نهج البعثة الأممية بشأن اختيار لجنة الأربعين وأن مجلس النواب اعتبر تقسيم اللجنة مجحفا حيث يمثل مجلس النواب13 عضوا ومجلس الدولة 13 عضوا وأن الأول يعتبر الأعلى للدولة غير شرعي وأنه سبب الأزمة الليبية الراهنة.

كما أشار إلى أن اختيار 14 شخصا للمشاركة في حوار جنيف يشوبه الغموض حتى الآن ولم تعلن البعثة الأممية عن آلية اختيارهم أيضا وأنه على المبعوث الأممي إعلان الآلية التي تم اختيارهم على أساها.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية شدد على أن الوضع بلجنة الأربعين سيكون خطيرا نظرا لأن الـ 13 عضوا من مجلس الدولة يمثلون نفس التيار والتوجه، فيما يشهد مجلس النواب انقساما واضحا وهو ما سيؤثر على اصطفاف بعض أعضاء لمجلس الدولة وهو ما يعني أن مجلس النواب سيكون الحلقة الأضعف ما يعني أن تشكيل الحكومة المقبلة ستشكل نفس الخطورة على ليبيا.