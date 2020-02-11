ليبيا – أعلن وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري البرنامج الإصلاحي لوزارة المالية الذي يهدف لتحسين السياسة المالية والنهوض بها ولعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني والاقتصاد الكلي .

بومطاري وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في المركز الصحفي بديوان رئاسة وزراء الوفاق اليوم الثلاثاء قال إن برنامج وزارة المالية الإصلاحي تم تخطيطه على أربع مستويات المستوى التشريعي والمستوى الهيكلي ومستوى المنظومات والبنية التحتية ومستوى الموارد البشرية .

وتطرق بومطاري إلى ما تصبو إليه وزارة المالية في المستقبل لتخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة حيث تم إنشاء جسمين جديدين وهما جسم إدارة المشاريع بين القطاعين العام والخاص ،موضحًا ابتداء عمل هذا الجسم خلال الأسبوع القادم للبحث عن مشاركات لمشاريع الحكومة فيما يخص تحديدا البنية التحتية والإسكان.

وأضاف أنه طبقا للقانون رقم 4 لعام 2016م فقد تم إنشاء جسم لتمويل مشاريع الدولة بالصكوك الإسلامية، متوقعا استمرار هذه المشاريع إلى ثلاث أو خمس سنوات لإعادة تصور السياسة المالية للدولة للعب دور أكبر لوزارة المالية في الاقتصاد الوطني.