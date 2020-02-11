ليبيا – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن الملف الليبي سيكون من بين الموضوعات في قلب لقاءه في باريس مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان.

مايو وفي حديث إلى الصحافة خلال زيارته إلى بلغراد قال:” مع لو دريان لن نقوم فقط بتقييم عملية التوسيع للاتحاد الأوروبي ولكن أيضًا بشأن ليبيا، التي تشكل مصدر قلق كبير لنا الآن”،وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع دي مايو:” من بين شواغلنا الرئيسية خطر الإرهاب وعدم الاستقرار الذي يولد الصراع ويؤدي إلى تأجيج الصراع مع هدنة ضعيفة تحتاج إلى تعزيز ثم هناك أيضًا مسألة حظر تصدير النفط والغاز”.