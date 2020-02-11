ليبيا – أعلن مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات النفطية في شهر يناير الماضي بلغت الصفر في ظل إستمرار إقفال الحقول النفطية .

مصرف ليبيا المركزي أصدر بيان أمس الإثنين عن الإيرادات والإنفاق من 1 حتى 31 يناير الماضي.

ودعا المصرف الجميع إلى تضافر الجهود لعودة إنتاج النفط وتصديره فوراً حيث ترتب على إيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال شهر يناير 2020 خسائر مباشرة زادت عن 2.5 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دولار) بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة.

كما حذر من استمرار إقفال الحقول النفطية المصدر الوحيد لإيرادات الدولة وما يهدد الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية، منوهاً إلى أنه لم يتم إعتماد ترتيبات مالية للعام 2020 حتى تاريخ البيان رغم مطالبات مصرف ليبيا المركزي المتكررة منذ سبتمبر 2019.

يشار إلى أن حراك القبائل الليبية قد اقفل حقول وخطوط نقل النفط إلى الشمال احتجاجاً على تمويل حكومة الوفاق للمرتزقة السوريين بأموال النفط لقتال القوات المسلحة ، كما أكد حراك القبائل الليبية على أن السراج يستعمل إيرادات النفط لتوقيع اتفاقيات غير شرعية مع تركيا لدعمه بالمقاتلين والسلاح في مواجهة القوات المسلحة.