روسيا – كشف الرئيس التنفيذي لشركة “روس نفط”، إيغور سيتشين الثلاثاء، عن العائد الاقتصادي، لمشروع “فوستوك أويل”، الذي تنفذه شركته في منطقة القطب الشمالي.

وقال سيتشين، خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حجم الاستثمارات الإجمالية في المشروع خلال فترة تنفيذه من المتوقع أن تبلغ 10 تريليونات روبل ما يعادل نحو 159 مليار دولار.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ”روس نفط”، أن المشروع سيساهم في نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 2% سنويا، إلى جانب تأمين فرص عمل جديدة.

من جهته أشاد الرئيس الروسي بمشروع “فوستوك أويل”، قائلا إنه يعد مشروعا كبيرا وواعدا للاقتصاد الروسي، كما أنه سيساهم في زيادة حركة الشحن عبر ممر الملاحة الشمالي، ويعزز مكانة البلاد في منطقة القطب الشمالي، بالإضافة زيادة الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.

ويهدف مشروع “فوستوك أويل” لبناء بنية تحتية جديدة للنفط والغاز في شمال البلاد، في شبه جزيرة تايميار، وفي إطار المشروع سيتم الربط بين مجموعة من حقول النفط الكبيرة في إقليم كراسنويارسك، وتشكيل مجمع إنتاجي على أساسها.

المصدر: “تاس”