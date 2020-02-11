مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم ممثلة ومغنية إسبانية شهيرة

مصر – افتتح ليلة أمس، الاثنين، بمدينة أسوان المصرية، مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بنسختة الرابعة، وذلك بحضور لفيف من الفنانات والفنانين من نجوم السينما والمسرح داخل وخارج مصر.

وقد اختارت إدارة المهرجان الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل، كضيف شرف للمهرجان، حيث تم تكريمها ليلة أمس خلال حفل الافتتاح، على مشوارها الفني. ويتنافس خلال المهرجان هذا العام 31 فيلما من 29 دولة تتنافس على جوائز المهرجان، وتضم المسابقات فيلمين عرض عالمي أول، كما تضم 18 فيلما عرض أول في إفريقيا، وقد وقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم “بعلم الوصول” ليكون فيلم الافتتاح.

والفيلم من تأليف وإخراج ومونتاج، هشام صقر، وإنتاج “وايت فيذرز” و”فيلم كلينيك”، وتصوير، مصطفى الششتاوي، وهو من بطولة بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان وحصل الفيلم على جائزة أفضل موسيقى تصويرية، لأحمد مصطفى صالح، في مهرجان مونبيلييه الدولي في فرنسا، وعرض في مهرجانات تورونتو (كندا)، ليالي قرطاج (تونس)، ساو باولو (البرازيل) وغيرها.

وعلى هامش مشاركة الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة، فيكتوريا أبريل، في المهرجان، قامت الفنانة بزيارة معبد فيلة، وعبّرت عن سعادتها لزيارة مصر، التي تزورها للمرة الثالثة، وأعربت عن إعجابها بالحضارة المصرية العريقة، وحرصت على التقاط الصور التذكارية أثناء جولتها داخل المعبد، وأكدت على أن لمصر “مكانة خاصة في قلبها، وكررت عبارة “مصر حبيبتي” باللغة العربية خلال جولتها السياحية.

المصدر: RT