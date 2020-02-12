فيينا – خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2020 إلى 990 ألف برميل يوميا، مقارنة مع توقعات سابقة 1.22 مليون برميل يوميا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة في التقرير الشهري الصادر، الأربعاء، أن متوسط الطلب العالمي خلال العام الحالي انخفض إلى 100.73 مليون برميل يوميا بتراجع 230 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.

وبلغ إنتاج النفط في 2019، نحو 99.74 مليون برميل.

وخفضت “أوبك”، الطلب على نفطها في العام الحالي بنحو 200 ألف برميل، مقارنة بالتوقعات السابقة إلى 29.3 مليون برميل يوميا.

كما خفضت نمو المعروض النفطي من خارجها بنحو 100 ألف برميل إلى 2.25 مليون برميل يومياً بالعام الحالي.

وتوقعت المنظمة أن يبلغ متوسط المعروض النفطي من خارج أوبك في 2020، نحو 66.60 مليون برميل يومياً، مقابل توقعات 64.36 مليون برميل في 2019.

ويجري حاليا تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف المؤلف من كبار منتجي “أوبك” ومستقلين بقيادة روسيا، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في مارس/ آذار المقبل.

وقفزت عقود النفط الآجلة بأكثر من 2 بالمئة في تعاملات الأربعاء، بالنسبة لخام برنت، مدفوعة باحتمالية تنفيذ تحالف “أوبك+”، تعميقا في خفض الإنتاج، لتحقيق التوازن في السوق.

الأناضول